Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, Seydişehir'de - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Seydişehir'de incelemelerde bulundu.

Zorlu, programları kapsamında geldiği Seydişehir'de NEÜ Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Seydişehir Meslek Yüksek Okulu yerleşkelerini gezdi.

Buradaki öğretim hususunda Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile görüş alışverişinde bulunan Zorlu, Seydi Şifa Termal Tesisleri'ni ve Eti Alüminyum AŞ'yi de ziyaret etti.

Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zorlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite-belediye işbirliğini önemsediklerini aktaran Tutal, "Üniversitemizle Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezinin ilçemize kazandırılması noktasında görüşmelerimiz var. Termal sağlık hizmetleri ile sağlıklı yaşam ve termal fizik tedavinin yeni adresi inşallah Seydişehir olacak." dedi.

Zorlu ise Seydişehir Belediyesi ile ortak çalışmalara imza atabileceklerini kaydederek, Tutal'a ev sahipliğinden teşekkür etti.