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Necmettin Erkan'ın acı günü

59 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın babası Nazir Erkan (79), Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın babası Nazir Erkan (79), Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde vefat eden Erkan'ın cenazesi, Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Büyük Abdiuşağı köyüne getirildi. Merkez camisinde kılınan namazın ardından Nazir Erkan'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

Necmettin Erkan ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazir Erkan'ın, çeşitli hastalıklardan dolayı uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Necmettin Erkan'ın acı günü

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Necmettin Erkan, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:03 Kaynak: AA
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