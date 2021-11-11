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Necmettin Giritlioğlu caddesi peyzaj çalışmalarıyla taçlandı - Son Dakika

Necmettin Giritlioğlu caddesi peyzaj çalışmalarıyla taçlandı

11.11.2021 16:42
Necmettin Giritlioğlu caddesi peyzaj çalışmalarıyla taçlandı

Kuzey Ege Otoyolundan kent merkezine girişi sağlayan Aliağa'nın ana arterlerinden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne 3 bin 750 ton sıcak asfalt serimi yaparak caddeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan Aliağa Belediyesi, çalışmaları peyzaj çalışmalarıyla taçlandırdı.

Aliağa Belediyesi, kentin dört bir yanında yaptığı ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla yeşil dokuyu artırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, kentin önemli arterlerinden olan Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde refüj ve yol kenarlarına yaptığı toplam Bin 800 metrekarelik peyzaj uygulamasıyla caddeye estetik bir görünüm kazandırdı. Dolomit ve cüruf taşlar kullanılarak yapılan baklava desenli zemin motifleri ile Selçuklu Yıldızı görseli caddeye ayrı bir hava kattı.

Aliağa genelinde peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın Aliağa'yı güzelleştirme projeleri kapsamında otoyoldan kent merkezine ilk giriş noktası olan Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ndeki ilk etap peyzaj çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki alana Bin 800 metrekarelik peyzaj uygulaması yaptık. Peyzaj çalışmalarımızda su tüketimi ve bakım maliyetini en aza indirmek için sert peyzaj ürünleri kullandık. Caddede mevcut bitkilere ek olarak 160 adet ağaç ve çalı dikimi yaptık. Görsel niteliği yüksek bitki dikimlerinin yanı sıra desen çalışmaları sayesinde cadde estetik bir görünüme kavuştu. Desen çalışmalarında Türk motiflerine ağırlık verdik. Selçuklu yıldızımızın merkezinde ise sonsuzluğun ve barışın simgesi olan zeytin ağacına yer verdik" dedi.

Aliağa Belediyesi, Selçuklu, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Necmettin Giritlioğlu caddesi peyzaj çalışmalarıyla taçlandı - Son Dakika


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