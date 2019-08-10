Son Dakika Haberleri: Necmettin öğretmen anısına yaptırılan gezici anaokul sevindiriyor
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Necmettin öğretmen anısına yaptırılan gezici anaokul sevindiriyor

26 dakika önce

Tunceli'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yaptırılan "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu" köy ve mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Tunceli'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yaptırılan "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu" köy ve mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfan'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli Pülümür kara yolunda, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına yaptırılan gezici anaokulun, köylerde çocuklardan büyük ilgi gördüğü belirtildi.
Gezici anaokulun, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu yaptırıldığı ifade edilen açıklamada, sınıf şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocukların, öğretmenler eşliğinde hem eğitim gördüğü hem de oyuncaklarla hoşça vakit geçirdiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, projeyle Necmettin öğretmenin anısını yaşattıklarını aktardı.
Gezici anaokulla öğretmenlerin çocuklara ulaşarak onların gönüllerini kazandığını belirten Sonel, "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu çocuklarımız için özel yapıldı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla yaptırdığımız ve tam bir sınıf şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocuklarımız öğretmenler eşliğinde hem öğreniyorlar hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyorlar."
Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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