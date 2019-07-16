Necmettin öğretmen kabri başında anıldı
3 saat önce
Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 2'inci yılında kabri başında anıldı.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:43 Kaynak: AA
'de, memleketi Gümüşhane
'ye gelirken PKK
'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 2'inci yılında kabri başında anıldı.
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