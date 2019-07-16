Son Dakika Haberleri: Necmettin öğretmen kabri başında anıldı
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Necmettin öğretmen kabri başında anıldı

3 saat önce

Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 2'inci yılında kabri başında anıldı.

Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 2'inci yılında kabri başında anıldı.
Necmettin öğretmen kabri başında anıldı
Gümüşhane, Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:43 Kaynak: AA
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