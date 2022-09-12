Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi
Öğrencilerin okula girişi
Öğrencilerin okula gelişi
Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Hatay, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2) - Son Dakika
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