Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2) - Son Dakika
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2)

12.09.2022 12:26

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin okula gelişi Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi

Öğrencilerin okula girişi

Öğrencilerin okula gelişi

Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2) - Son Dakika
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