Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

20.10.2020 20:49
Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi, System.String[]

AK Parti Kalecik ilçe kongresinde, Necmi Darıcı yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Kalecik ilçe kongresinde, Necmi Darıcı yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Kalecik İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Kongreye AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız ile partililer katıldı.

Kalecik Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu'nda yapılan kongrede, Başkan Darıcı, 141 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Olağan Kongre, AK Parti, Kalecik, Ankara, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika


Son Dakika

Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısında hedefi belirledi: Önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözeceğiz Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Bu görüntüler bugün çekildi! Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı
Sahte içki ölümleriyle ilgili anason yağı üreticisinden itiraf gibi sözler: Satışları10 kat arttı Sahte içki ölümleriyle ilgili anason yağı üreticisinden itiraf gibi sözler: Satışları10 kat arttı         
20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz         
19:58
Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı         
19:57
İki grup arasında çıkan tartışmada ateşlenen saçma, balkona çıkan vatandaşın kafasına isabet etti İki grup arasında çıkan tartışmada ateşlenen saçma, balkona çıkan vatandaşın kafasına isabet etti         
19:32
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek         
19:18
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü         
18:41
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 20:53:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei