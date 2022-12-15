Ned Prıce: İmamoğlu'nun Mahkumiyeti İnsan Haklarına Saygı ile Çelişmektedir - Son Dakika
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Ned Prıce: İmamoğlu'nun Mahkumiyeti İnsan Haklarına Saygı ile Çelişmektedir

15.12.2022 22:56
Ned Prıce: İmamoğlu'nun Mahkumiyeti İnsan Haklarına Saygı ile Çelişmektedir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türk mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı ile çelişmektedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin, uzun tutuklu yargılanma süreleri, terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları da dâhil olmak üzere, yargı tarafından tacizinin devam etmesinden ciddi endişe duymaktayız" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türk mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı ile çelişmektedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin, uzun tutuklu yargılanma süreleri, terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları da dahil olmak üzere, yargı tarafından tacizinin devam etmesinden ciddi endişe duymaktayız" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün verilen karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Price'ın açıklaması şöyle:

"ABD, Türk mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı ile çelişmektedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin, uzun tutuklu yargılanma süreleri, terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları da dahil olmak üzere, yargı tarafından tacizinin devam etmesinden ciddi endişe duymaktayız.

Türkiye halkı, cezalandırılma korkusu olmadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanabilmeyi hak etmektedir. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini kullanma hakkı Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve AGİT taahhütlerinde bulunmaktadır. Hükümeti, 'hakaret' suçunu düzenleyen kanunlar kapsamında yürütülen kovuşturmaları durdurmaya ve kamusal müzakere için açık bir ortam sağlamak da dahil tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ned Prıce: İmamoğlu'nun Mahkumiyeti İnsan Haklarına Saygı ile Çelişmektedir - Son Dakika

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