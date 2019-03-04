Neden Amazondaki Bu Eski Kabilenin Üzerinden Asla Uçmamalısınız?
1 saat önce
Bugün sizlere Amazon'da yaşayan ve ilkel hayatlarıyla insanları hayrete düşüren bir kabileden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere Amazon
'da yaşayan ve ilkel hayatlarıyla insanları hayrete düşüren bir kabileden bahsedeceğiz. Yanomami kabilesi adındaki bu kabile Brezilya
ve Venezüela'nın yerli halkı olarak kabul edilmekte.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:44 Kaynak: Youtube
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