Son Dakika Haberleri: Neden Amazondaki Bu Eski Kabilenin Üzerinden Asla Uçmamalısınız?

Neden Amazondaki Bu Eski Kabilenin Üzerinden Asla Uçmamalısınız?

1 saat önce

Bugün sizlere Amazon'da yaşayan ve ilkel hayatlarıyla insanları hayrete düşüren bir kabileden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere Amazon'da yaşayan ve ilkel hayatlarıyla insanları hayrete düşüren bir kabileden bahsedeceğiz. Yanomami kabilesi adındaki bu kabile Brezilya ve Venezüela'nın yerli halkı olarak kabul edilmekte.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:44 Kaynak: Youtube

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