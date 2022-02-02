Neden Assassin's Creed II serinin en iyisi? - Son Dakika
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Neden Assassin's Creed II serinin en iyisi?

02.02.2022 07:40
Neden Assassin's Creed II serinin en iyisi?

Hiç düşündünüz mü? Assassin's Creed serisinin 12 adet oyunu olmasına rağmen neden her zaman serinin ikinci oyunu ön planda? Cevap çok basit: Assassin's Creed II baş karakteri Ezio Auditore da Firenze

Assassin's Creed 2 karakterleri ve senaryosuyla da kendisinden sonra gelen oyunları da arkasında bırakıyor. Egemenliğini Altair'den alan Ezio Auditore da Firenze ikinci oyunda hayat buluyor. Serinin en unutulması zor ve en gözde kahramanı. Çevik zekası ve çocuksu hareketleri ile bu İtalyan suikastçı, sadece seride değil bir bütün olarak oyun topluluğunda ünlü.

Assassin's Creed 2 serisi ile birlikte yenilik olarak oyuncuların mevcut cephanelerine zehirli bıçaklar, gizli bilek tabancası ve zehirli bıçakları getirdi. Ayrıca yerel marketlerden zırh ve silahların kilidini açıp satın almalarına olanak sağladı. Bunun dışında kalabalığa karışmak olsun dönemin tarihi sanat eserleri ve bilgileri olsun tüylerinizi diken diken yapabilecek müzikleri olsun serinin ilk temellerini atmasıyla oyuncuların Assassin's Creed II serisinin neden bu kadar sevildiğini gösterdi.

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Ezio Auditore da Firenze

Kardeşlerinin ve babasının suçsuz yere öldürülmesi sonucu intikam hırsıyla hareket eden Ezio'nun yolculuğu ve Brotherhood'a(kardeşliğe) girmesi, tüm hikayelerin en merak edilen ve en güçlü hikayesidir.

Oyuncular tapınakçılar ve suikastçılari tanıyıp suikastçıların hedefini daha iyi anlarlar. Ayrıca Ezio'nun masum ve bencil bir çocuktan kabiliyetli ve saygıyı hak eden bir suikastçıya dönüştüğünü görürler.

Ezio'nun Rodrigo ile olan ilişkisi serideki en keyifli ilişkilerden birisidir..-Spoiler-Ezio'nun oyunun bitiminde Rodrigo'nun hayatını bağışlama kararı, karakterinin senaryo boyunca nasıl geliştiğini gösteriyor. Rodrigoyu öldürmenin ölen ailesini geri getirmeyeceğini kabullenmiş Ezio'yu serinin en sevilen ve en güçlü suikastçısı yapan şey nezaketli ve merhametli davranışlarıdır. Assassin's Creed II öyle güzel bir final veriyor ki etkisi altında kalmamak elde değil.

Kaynak: Fanzade
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Son Dakika Gamegar Neden Assassin's Creed II serinin en iyisi? - Son Dakika

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