"Neden baktın?" tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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"Neden baktın?" tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu

20.05.2022 01:03

"Neden baktın?

"Neden baktın?" tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da yolda yürürken "Neden baktın?" tartışmasında bıçaklı, sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan 2 arkadaş hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde saat 20.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yolda yürürken "Neden baktın?" meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklı, sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan arkadaşlardan B.T.sol bacağının iki yerinden bıçaklanarak ve kafasına silah kabzası ile vurularak yaralanırken, V.C.A.ise sopa ve yumruklu saldırıda darp sonucu yakalandı. Kanlar içinde kalan iki arkadaş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, kendilerine 7-8 kişinin saldırdığını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Neden baktın? tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu
Neden baktın? tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu
Neden baktın? tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu
Neden baktın? tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu
Neden baktın? tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu
Neden baktın? tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Neden baktın?' tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Neden baktın?" tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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