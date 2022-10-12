Kızının, "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti - Son Dakika
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Kızının, "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti

12.10.2022 10:47

Kocaeli'de yaşanan olayda bir şahıs, kendisine "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" diyen kızının başına defalarca vurarak hastanelik etti. Genç kızın hastanede yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 yıl önce Hakkari'den Kocaeli'ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22) isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü. Genç kadın, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.

"NEDEN ÇALIŞMIYORSUN?"

İddiaya göre Rujbin T.'nin babası Necman T.'ye "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını darp etmeye başladı. Gözü dönen baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı. Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANELİK OLDU

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek öfkeli babayı gözaltına aldı. Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 10'dan fazla dikiş atılan Rujbin T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, Hakkari, Mimar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızının, "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti - Son Dakika
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