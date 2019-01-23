Neden Çocukları Yalnız Bırakmamalısınız?

Çocukları kesinlikle yalnız bırakamamak gerekiyor, inanılmaz şeyler yapabiliyorlar gerçekten. Ben de bu videomda çocukların yalnızken yaptıkları bu sevimliliklerden bahsettim. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler.

Çocukları kesinlikle yalnız bırakamamak gerekiyor, inanılmaz şeyler yapabiliyorlar gerçekten. Ben de bu videomda çocukların yalnızken yaptıkları bu sevimliliklerden bahsettim. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler.. : )

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