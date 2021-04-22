Neden Diş İpi Kullanmalıyım? - Son Dakika

Düzenli fırçalama ile birlikte, diş ipi kullanıldığında diş eti kanaması azalır. Yani diş ipi kullanmak diş eti sağlığı için önemlidir. Diş eti sağlığımızı koruduğumuzda diş sağlığımızı da korumuş oluruz. Bu yüzden diş ipi kullanmak düzenli diş fırçalamak kadar önemlidir.

Çürükler ve diş eti hastalıklarına esas olarak dişlerimizde ve diş etlerimizde biriken plak neden olur. Diş plağı, ağzımızda bulunan farklı bakterini türünü içeren karmaşık bir eko sistemin parçasıdır .Bu plaklar profesyonel diş temizliği yapıldıktan sonra hızlıca yeniden oluşabilir. Bu yüzden diş temizliği işlemi sonrasında hekiminiz düzenli diş fırçalamayı ihmal etmemenizi size tavsiye eder.

Diş ipi, dişlerin birbirine temas ettikleri noktadaki plağı temizlemekle ve dişler arasında sıkışmış yiyecek parçalarını çıkarmakla kalmaz aynı zamanda doğru kullanıldığında diş eti altında ara yüzlerde biriken diş plağını da temizler.

Diş fırçalamak, dişlerinizin arasını temizlemede çok etkili değildir . Diş aralarında kalan yemek artıkları çürük oluşumu veya diş eti hastalığına sebep olabilir. Diş ipi kullanmak bu açıdan da önemlidir.

Dişlerimizde ve diş etlerimizde plak yeterince uzun süre kalırsa tükürüğümüzdeki mineral onu sertleştirerek kalkül adı verilen beyaz tebeşirimsi bir madde oluşturur. Diş taşı, diş eti hastalığını ilerletebilecek birçok farklı bakteri türüne ev sahipliği yapar.

Diş taşı oluştuktan sonra tek başına fırçalayarak veya diş ipi kullanarak temizlemek imkansızdır. Bu yüzden diş hekiminizi ziyaret ederek diş taşı temizliği yaptırmanız gerekir.

Diş ipi kullanımında uzmanlaşmak biraz zaman alabilir. Ancak ne kadar sık diş ipi kullanırsanız, o kadar hızlı ve daha iyi olursunuz.