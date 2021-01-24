Neden Diyeti Bırakıyoruz? – Diyette Motivasyon

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, diyet yaparken motivasyonu artıran yöntemlerden bahsetti.

Şahin, motivasyonun kişiden kişiye değiştiğini, beslenme programı kişiye uygun değilse motive olunamayacağını ve diyetin başlarında gelgitlerin ve travmaların olabileceğini söyledi.

Çoğu danışanının travmatik bir durum yaşadıktan sonra köklü bir şekilde beslenme planlarını değiştirmeye çalıştıklarını belirten Şahin, beslenme planının çok hızlı bir şekilde değişemeyeceğini ve kötü olan beslenme alışkanlığının yavaş yavaş iyiye doğru nasıl itilebileceğinin önemli olduğunu vurguladı.

Şahin motivasyonu artıran yöntemleri şöyle sıraladı: "

Tartıda eksi görmek, küçük hedefler koymak, kilo günlüğü tutmak, küçük beden

kıyafetlere girmek, çevresindeki insanların desteğini hissetmek, diyet

arkadaşı, grup şeklinde diyet yapmak, diyetisyenle takım olmak, beslenme

günlüğü tutmak, başarı kutlaması yapmak, serbest öğün yapmak, kendi durumunu

kabul ederek yola çıkmak."