Son Dakika Haberleri: Neden Eskişehir? Eskişehir'de Nerede İçilir, Nerede Ucuz Yemek Yenir? | Eskişehir Öğrenci...

Neden Eskişehir? Eskişehir'de Nerede İçilir, Nerede Ucuz Yemek Yenir? | Eskişehir Öğrenci...

27 dakika önce

Böyle videolar yapmayı ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz! Eskişehir'de nerede içilir, nerede zil zurna sarhoş olunur (biz olduk), nerede ucuz veya birazcık pahalı yemek yenir, Eskişehir'de nereler ziyaret edilir, hepsini sizler için biz yaptık!

Böyle videolar yapmayı ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz! Eskişehir'de nerede içilir, nerede zil zurna sarhoş olunur (biz olduk), nerede ucuz veya birazcık pahalı yemek yenir, Eskişehir'de nereler ziyaret edilir, hepsini sizler için biz yaptık!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:02 Kaynak: Youtube

Eskişehir, Genel
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