'Neden geç geldin?' diye soran eşinin koluna yumruk atan kocaya para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'Neden geç geldin?' diye soran eşi E.D.'ye (29), yumruk atıp kolundan yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet D., (32), 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde 2 Şubat günü E.D., geç saatte gelen eşi Ahmet D.'ye neden geç kaldığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet D., E.D.'nin koluna yumruk attı. Kolu moraran E.D.'nin şikayeti üzerine Ahmet D. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada E.D. ile sanık Ahmet D. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten E.D., "Eşim eve geç gelmişti. 'Neden geç geldin?' diye sorunca, 'Erkek adama hesap sorulmaz' dedi. Ardından kolumu morarttı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ahmet D. ise, "En ufak bir temasım olmadı. Kesinlikle darbetmedim. Suçsuzum" dedi.

Hakim, sanık Ahmet D.'yi, 'Basit yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.