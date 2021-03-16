NEDEN HEP AYNI İNSANLAR?

Yani çözülmemiş travmaları, farklı kişilerle farklı zamanlarda yaşasak bile, zihnimizin odaklandığı tek bir konu vardır. Travma sonrası davranışı değiştirmek. Davranış değişince travma konusu da çözülmüş olur. Bunu başarabilmek sanıldığından çok daha zordur. Travma konusu çözülmediği için, her defasında aynı döngünün içine girmek ve yaşananları tekrar tekrar yaşamak mümkündür. Freud'a göre travmaların tekrarlanmasının tek sebebi kişinin kendisidir. Yaşanılan olay ve travmalardan sonra kişiler,& ;

& ;'Ben öyle yaptım diye böyle oldu' Gibisinden, kendini suçlama eğilimi gösterirler.& ;

Sizi üzen ve size zarar veren şeylerin, son bulmasını istiyorsanız, öncelikle bunlara sebep olan travmaları çözmelisiniz. Travmalarınızı çözmek için, alanında uzmanlaşmış psikologlar ve terapistlerden yardım alabilirsiniz.& ;

Başkalarının, travmalarını üzerine alan kişi, hayatına hep aynı türden insanları çeker.

Belki de onlar sizi değil, siz onları buluyorsundur.& ;