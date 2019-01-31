Neden Kedilere Bulaşmamlısınız?
59 dakika önce
Kedilere bulaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Bildiğiniz plan program yapıp hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi alt ediyorlar.
Kedilere bulaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Bildiğiniz plan program yapıp hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi alt ediyorlar. : )
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:37 Kaynak: Youtube
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