Neden Kedilere Bulaşmamlısınız?

Kedilere bulaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Bildiğiniz plan program yapıp hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi alt ediyorlar.

Kedilere bulaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Bildiğiniz plan program yapıp hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi alt ediyorlar. : )

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