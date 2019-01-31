Son Dakika Haberleri: Neden Kedilere Bulaşmamlısınız?

Neden Kedilere Bulaşmamlısınız?

59 dakika önce

Kedilere bulaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Bildiğiniz plan program yapıp hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi alt ediyorlar.

Kedilere bulaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Bildiğiniz plan program yapıp hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkıp sizi alt ediyorlar. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:37 Kaynak: Youtube

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