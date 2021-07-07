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Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika

Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı

07.07.2021 13:05

Sık sık özel hayatıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği bir röportajda kendisinden yaşça büyük insanlarla neden birlikte olduğunu ilk kez anlattı. Yaşanmışlığı ve tecrübesi olan insanlarla beraber olmayı sevdiğini belirten Sarıkaya, "Temiz enerjili insanlara çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı iş insanı Haldun Demirhisar'la anılan Serenay Sarıkaya, gündemden düşmeyen özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"KARAKTERİ OTURMUŞ İNSANLARA ÇEKİLİYORUM"

"Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" itirafında bulunan Sarıkaya, Elle'ye verdiği röportajda "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum" cevabını verdi.

Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak bu iddiayı yalanlamıştı.

Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen sorunun cevabını verdi
Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen sorunun cevabını verdi
Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen sorunun cevabını verdi
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika Magazin


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