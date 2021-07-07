Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı

Kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı iş insanı Haldun Demirhisar'la anılan Serenay Sarıkaya, gündemden düşmeyen özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"KARAKTERİ OTURMUŞ İNSANLARA ÇEKİLİYORUM"

"Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" itirafında bulunan Sarıkaya, Elle'ye verdiği röportajda "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum" cevabını verdi.

Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak bu iddiayı yalanlamıştı.