Son Dakika Haberleri: Neden Makronet'i Tercih Etmeliyim?

Neden Makronet'i Tercih Etmeliyim?

35 dakika önce

Makronet Dijital Operasyon Yöneticisi İdil Biliközen, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet Dijital Operasyon Yöneticisi İdil Biliközen, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sektörde Makronet'in farklılaştığı noktalara değinen Biliközen, "2012 yılından Microsoft teknolojilerinin Türkiye pazarında yer alması ile birlikte biz bütün odağımızı bulut ürünlerine çevirdik. Makronet olarak Microsoft dedike çalıştığımız için aslında tüm çalışanlarımız konusunda uzman kişiler. Bu da bizim müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32 

Microsoft, TV, İdil, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:07:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neden Makronet'i Tercih Etmeliyim?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]