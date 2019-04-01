Neden Makronet'i Tercih Etmeliyim?
35 dakika önce
Makronet Dijital Operasyon Yöneticisi İdil Biliközen, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Makronet Dijital Operasyon Yöneticisi İdil
Biliközen, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Sektörde Makronet'in farklılaştığı noktalara değinen Biliközen, "2012 yılından Microsoft
teknolojilerinin Türkiye
pazarında yer alması ile birlikte biz bütün odağımızı bulut ürünlerine çevirdik. Makronet olarak Microsoft dedike çalıştığımız için aslında tüm çalışanlarımız konusunda uzman kişiler. Bu da bizim müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32
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