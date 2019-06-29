Neden Saray - Tommy Kahnle
53 dakika önce
Tommy Kahnle New York Yanks Major League beyzbol takımı için sürahi Crystal Palace Supporter olduğunu. Ona neden ve nasıl olduğu hakkında birkaç soru soruyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06
Tommy Kahnle New York
Yanks Major League beyzbol takımı için sürahi Crystal Palace
Supporter olduğunu. Ona neden ve nasıl olduğu hakkında birkaç soru soruyoruz.
Arjantin-Venezuela maçına kuş damga vurdu!
Onyekuru sürprizi! Kararını verdi
PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar
Yağmur Sarıoğlu, "Parası olmasa Sabri'ye bakar mısın?" sorusuna tepki gösterdi!