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Neden Saray - Tommy Kahnle

53 dakika önce

Tommy Kahnle New York Yanks Major League beyzbol takımı için sürahi Crystal Palace Supporter olduğunu. Ona neden ve nasıl olduğu hakkında birkaç soru soruyoruz.

Tommy Kahnle New York Yanks Major League beyzbol takımı için sürahi Crystal Palace Supporter olduğunu. Ona neden ve nasıl olduğu hakkında birkaç soru soruyoruz.
Neden Saray - Tommy Kahnle
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06 
Crystal Palace, New York, Spor
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