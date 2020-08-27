Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti - Son Dakika

Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti

Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti Tunceli'de bir girişimci kentte ilk kez devasa bir alanda ay çekirdeği ve kabak ekimi gerçekleştirdi.

Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti

TUNCELİ - Tunceli'de bir girişimci kentte ilk kez devasa bir alanda ay çekirdeği ve kabak ekimi gerçekleştirdi. Bin dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen ürünlerin hasadın ardından iç piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akpazar Ovası'nda 500 dekarlık alanda ay çekirdeği, 500 dekarlık alanda ise, kabak çekirdeği ekimi gerçekleştirdi. Hasat mevsimi yaklaşırken, Akpazar Ovası rengarenk bir görünüme büründü. Ay çiçeğinden yaklaşık 300 ton, kabak çekirdeğinden ise, 70 ile 80 ton civarında ürün beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl güneşte kurutulmuş domates üretimi yaptıklarını belirten Bülent Açıkgöz, "Bu yıl da pandemiden dolayı işçi sıkıntısı olduğu için ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi yapmaya karar verdik. Gördüğünüz üzere çok güzel sonuçlar aldık. Ay çekirdekleri daha önce Çin'den ithal edilen bir üründü. Ben düşündüm bu ürün neden burada olmasın. Tohumunu getirip bölgemizde ektik. Çok kaliteli bir ürün çıkmak üzere. Bununla beraber kabak çekirdeği de ektik. Kabak çekirdeği denince akla Nevşehir geliyor. Biz bu tabuyu yıkmak istedik. Bölgede farklı alternatif ürünlerin de olduğunu ispatlamak amacıyla bu üretime girdik. Sonuçlar çok güzel. İstiyoruz ki vatandaş eksin" dedi.

-Ürünlere şimdiden büyük talep var

Bin dekarlık bir alanda ekim yaptıklarını belirten Bülent Açıkgöz, "500 dekarlık alanda kabak, 500 dekarlık alanda da ay çekirdeği ektik. Ay çekirdeğinden 250 ile 300 ton, kabak çekirdeğinden ise 70-80 ton ürün bekliyoruz. Bu ürünleri yurt içindeki büyük firmaların yanı sıra kendi firmamız üzerinden de paketleyip iç piyasaya satmayı düşünüyoruz. Ürünlerimiz çok kaliteli. Şimdiden çok büyük talep var" diye konuştu.

Çiftçiye ürettikleri ürünün miktarına bakmadan alım garantisi verdiklerini kaydeden Açıkgöz, "Ayrıca sertifikalı tohum üretimi yapıyorum. İstanbul'da üretilen bir ürün Tunceli'ye geliyor. Tunceli'deki bir ürün neden İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitmesin diyordu. Ben bu yıl Kırşehir, Konya, Kayseri, Nevşehir yörelerine sertifikalı tohum sattım. Çünkü bölgemizde çok kaliteli üretim oldu. Burada özellikle desteklerinden ötürü Tunceli Valiliği'ne, Tarım İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Kırsal Kalkınma Yatırımları programıyla yüzde 50 hibe desteği sayesinde sertifikalı tohum tesisi kurduk. Bu tesiste ürettiğimiz ürünleri Konya'ya, Kayseri'ye, Ankara'ya kadar gönderiyoruz. Yapılan yatırımlarla şu anda yaklaşık 60 kişiyi istihdam ediyorum. Yine 60 kadar tarım işçisini de her yıl istihdam ediyorum. İnşallah daha da devamı gelecek"ifadelerini kullandı.

Özveri ve emek vermek lazım

Üretim konusunda emek ve özverinin önemli olduğunu Halk Ozanı Aşık Veysel'in dizeleriyle dile getiren Açıkgöz, "Değerli halk ozanımız Aşık Veysel'in çok güzel bir sözü var, 'Benim sadık yarim kara topraktır' diye. Kazmayla da vuruyorsun, çapayla da vuruyorsun o sana gül veriyor. Üretimi arttıralım, herkes çalışsın. Üretelim. Ülkemiz ithal eden değil ihraç eden bir ülke olsun. Topraklarımız, havamız, doğamız pırıl pırıl. Birazcık özveri ve emek gerekiyor. Bunu da yapmamız lazım"diyerek sözlerini tamamladı.

Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti

Mazgirt, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı Lazio, deneyimli kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı         
15:36
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak         
00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil         
00:34
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor         
23:26
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı         
23:20
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 19:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei