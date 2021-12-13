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Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi - Son Dakika

Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi

13.12.2021 16:20
Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi

İzmit'te kimliği belirsiz kişinin bindiği üst geçidin asansöre tekme atıp zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına kaydedildi. Asansör, yaklaşık 1 ay kullanılamayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 Evler mevkisinde yaptırılan Fatma Seher- Kara Fatma Üst Geçidi'ndeki asansöre binen kişi, tekmeler atarak zarar verdi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

O anlar, güvenlik kamarasına da yansıdı. Kapıları parçalanan asansörün, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru hasar gördü. Belediye, Kurtuluş Savaşı kahramanı Fatma Seher'in adının verildiği üst geçide zarar veren kişi hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fatma Seher, Kara Fatma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi - Son Dakika
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