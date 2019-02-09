Neden Yaratıcıyız? Filmi

Film, birbirinden farklı dallarda birçok insana sorulan sorunun peşine düşüyor. Neden yaratıcısınız? Yönetmen
koltuğunda oturan Hermann Vaske, yönetmenlerden oyunculara, müzisyenlerden moda tasarımcılarına, devlet adamlarından bilim adamlarına kadar farklı meslek dallarından birçok insana bu soruyu sorarak, yanıt arıyor.
Yönetmen, David Bowie
, Ai Weiwei
, Björk, Wim Wenders, Philippe Stark, Yoko Ono
, John Hegarty, David Lynch
, Yohji Yamamoto, Damien Hirst, Angelina Jolie
, Nobuyoshi Araki, Quentin Tarantino
, Bono
, Nick Cave, Neo Rauch, Stephen Hawkins, the Dalai Lama
, Peter Ustinov, Marina
Abramovic, Diane Kruger
, Julian Schnabel, John Cleese, Jimmy Page
, Vivienne Westwood ve Takeshi Kitano
ile röportaj yaparak, yaratıcılığın kaynağını sorguluyor.Yönetmen:
Hermann VaskeSenaryo:
Hermann VaskeOyuncular:
David Bowie, Marina Abramovic, Weiwei Ai , Mariya Alyokhina, Laurie Anderson, Blixa Bargeld, Björk, Stephen Hawking
, Angelina Jolie, George R.R. Martin, Julian Schnabel, Wim Wenders, Vivienne Westwood, Slavoj Zizek
, Quentin Tarantino, David Lynch, Yoko Ono, Yohji Yamamoto, Nobuyoshi Araki, Bono, Nick Cave, Dalai Lama, Diane Kruger, John Cleese, Jimmy Page, Vivienne Westwood, Takeshi KitanoFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Why Are We Creative?Yapımcı Firma:
Hermann Vaske's Emotional NetworkYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
AlmanyaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
84 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
12.04.2019Neden Yaratıcıyız? Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.