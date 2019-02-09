Son Dakika Haberleri: Neden Yaratıcıyız? Filmi

Neden Yaratıcıyız? Filmi

32 dakika önce

Neden Yaratıcıyız? filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Neden Yaratıcıyız? filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Neden Yaratıcıyız? Filmi, System.String[]
Film, birbirinden farklı dallarda birçok insana sorulan sorunun peşine düşüyor. Neden yaratıcısınız? Yönetmen koltuğunda oturan Hermann Vaske, yönetmenlerden oyunculara, müzisyenlerden moda tasarımcılarına, devlet adamlarından bilim adamlarına kadar farklı meslek dallarından birçok insana bu soruyu sorarak, yanıt arıyor.

Yönetmen, David Bowie, Ai Weiwei, Björk, Wim Wenders, Philippe Stark, Yoko Ono, John Hegarty, David Lynch, Yohji Yamamoto, Damien Hirst, Angelina Jolie, Nobuyoshi Araki, Quentin Tarantino, Bono, Nick Cave, Neo Rauch, Stephen Hawkins, the Dalai Lama, Peter Ustinov, Marina Abramovic, Diane Kruger, Julian Schnabel, John Cleese, Jimmy Page, Vivienne Westwood ve Takeshi Kitano ile röportaj yaparak, yaratıcılığın kaynağını sorguluyor.


Yönetmen: Hermann Vaske
Senaryo: Hermann Vaske
Oyuncular: David Bowie, Marina Abramovic, Weiwei Ai , Mariya Alyokhina, Laurie Anderson, Blixa Bargeld, Björk, Stephen Hawking, Angelina Jolie, George R.R. Martin, Julian Schnabel, Wim Wenders, Vivienne Westwood, Slavoj Zizek, Quentin Tarantino, David Lynch, Yoko Ono, Yohji Yamamoto, Nobuyoshi Araki, Bono, Nick Cave, Dalai Lama, Diane Kruger, John Cleese, Jimmy Page, Vivienne Westwood, Takeshi Kitano
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Why Are We Creative?
Yapımcı Firma: Hermann Vaske's Emotional Network
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

Neden Yaratıcıyız? Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Yoko Ono, David Bowie, Yönetmen, Sinema
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