Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı

16.03.2021 12:26
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı, System.String[]

Sivas'ta bir şahsın alışveriş yaptığı iş yerine ait bir aracın anahtarlarını alıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı, anahtarı neden aldığı anlaşılamadı.

Sivas'ta bir şahsın alışveriş yaptığı iş yerine ait bir aracın anahtarlarını alıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı, anahtarı neden aldığı anlaşılamadı.

Edinilen bilgilere göre ilginç olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'ta Yeşilyurt Mahallesi 3.sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Halil Eser isimli esnafa ait iş yerine gelen bir şahıs, yaptığı alışverişin ardından aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Şahıs, Eser'in parayı bozdurmak için iş yerinin arka kısmına geçmesiyle masanın üzerinde bulunan araç anahtarını alıp cebine koydu. Şahsın aracın anahtarını cebine koyması, iş yerinden çıktıktan sonra aracın kilidinin uzaktan açılıp kapandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eser müşteri iş yerinden ayrıldıktan sonra anahtarın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde aracın anahtarının iş yerine gelen müşteri tarafından alındığını fark etti. Eser durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler görüntülerden yola çıkarak şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Nedeni anlaşılamadı

Halil Eser, normal müşteri olarak gelen bir şahsın aracının anahtarını almasının kendini şaşırttığını belirterek "Kapatma saatimde normal müşteri geldi, malzeme almak için. Malzemeyi verdim, iş yerini kapatma saatinde aracın anahtarını aradım ve bulamadım. Bu sırada biraderime anahtarı alıp, almadığını soruyorum. Ondada olmadığını öğrendim. Daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimde o gelen müşterinin anahtarımı alıp götürdüğünü fark ediyorum. Belli bir saat sonrada uzaktan kumandayla aracımı kontrol ediyor. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde alıp götürecekti. Daha sonra ben yedek anahtarımla arabamı götürdüm. Sabah da durumu polis ekiplerine bildirdim. Ekipler konuyla ilgileniyor. Normal müşteri olarak gelip de arabanın anahtarını alması şaşırtıcı bir şey. Normal hırsız gibi gelmiyor, müşteri olarak geliyor. Kayıtlarda da görünüyor, parayı bozdurmamı fırsat bilip anahtarı alıyor. Esnaflar da herkes tedbirli olsun, herkes masanın üzerine anahtarları, paralarını koymasınlar" dedi. - SİVAS

Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı

Yeşilyurt, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı - Son Dakika


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