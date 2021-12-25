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Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü

25.12.2021 16:09
Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü

Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Türkmenistanlı baba Aslan P., cinnet getirince dehşet saçtı.

7 YAŞINDAKİ OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Aslan P., evde yalnız oldukları sırada 7 yaşındaki oğlu Devran P.'nin boğazını keserek öldürdü. Ardından Aslan P. aynı bıçakla da kendisini yaraladı.

ANNENİN ÇIĞLIKLARINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Bu sırada eve gelen anne Ayşad P.'nin çığlıklarına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Aslan P.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"HİÇ KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ"

Aslan P.'yi tanıyan ve olayla ilgili konuşan Tekin Güçlü, "Şahıs sakin, efendi bir insandı. Çocuğuna düşkündü. Böyle bir şey yapacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Cinnet mi yaşadı bilmiyoruz. Kendisini de kestiğini duyduk. Türkmenlerdi. Çocuğuna düşkün bir insandı bildiğimiz kadarıyla. Geçim sıkıntısı büyük bir ihtimalle olabilir" dedi.

"KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYORDU"

Açıklamasının devamında Aslan P.'nin zaman zaman kirasını ödemekte gülük çektiğini ifade eden Güçlü, "Kendisi koltuk, araç yıkama, halı yıkamada çalıştı. Eşi de köpek, hayvan eğitmenliği yapıyordu. Şahsın ismi Aslan. Eşinin ismi Ayşad bildiğimiz kadarıyla. Çocuğunun ismini hatırlamıyorum. Her gün gelirlerdi, yanımıza uğrarlardı. Muhabbet ederdik. Hiçbir şeyini görmedik babasının. Terbiyesizliğini de görmedik. Biz de şaşırdık yani" şeklinde konuştu.

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Bahçelievler, Hürriyet, Cinnet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
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