Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" diyerek gündeme gelen 63 yaşındaki Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayağının fotoğrafını paylaştı.

SERENAY SARIKAYA'NIN TAKİPÇİLERİ SİNİRLENDİ

Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'in paylaşımı alay etmek amacıyla yaptığını ileri sürerek "Dost başa düşman ayağa bakarmış" ve "Beğenmiyorsanız niye paylaşıyorsunuz" yorumu yaptı.

İşte Banu Alkan'ın dikkat çeken paylaşımı: