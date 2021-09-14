Üye Girişi
Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! - Son Dakika

Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!

14.09.2021 15:43

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyleyerek fotoğraf paylaşmıştı. Banu Alkan bu sefer de Instagram hesabından güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaştı. Alkan'ın oyuncunun ayağını niye paylaştığı ise henüz bilinmiyor.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" diyerek gündeme gelen 63 yaşındaki Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayağının fotoğrafını paylaştı.

SERENAY SARIKAYA'NIN TAKİPÇİLERİ SİNİRLENDİ

Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'in paylaşımı alay etmek amacıyla yaptığını ileri sürerek "Dost başa düşman ayağa bakarmış" ve "Beğenmiyorsanız niye paylaşıyorsunuz" yorumu yaptı.

İşte Banu Alkan'ın dikkat çeken paylaşımı:

Serenay Sarıkaya, Kylie Jenner, Ajda Pekkan, Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz 15:42 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu 15:37 Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 15:33 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor 15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm 13:37 Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm

Son Dakika Haberleri
15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı
15:47 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu
15:43 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!
15:40 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü
15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti
15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
14:57 Trabzon dönüşü futbolculara hatalarını izletti! Terim: Gerçekten inanamıyorum
14:36 Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen Kuntz ortalığı karıştırdı
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu         
15:58
Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu         
15:48
Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı         
15:41
Rıdvan Dilmen'in, gündem olan Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü         
15:35
Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü         
15:18
İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı         
14:46
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 16:10:19. #1.13#
SON DAKİKA: Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement