Üye Girişi
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat - Son Dakika

Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

30.11.2021 11:12
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreas kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreas kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor. Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, belirtilerin erken fark edilmesi hastalığın tedavi edilebilmesi açısından çok etkili" dedi.

Belirti vermeden ilerlediği için genellikle ileri evrede tespit edilebilen pankreas kanserinin tedavisinde sağlanan ilerleme, hastalar için umut oluyor. Veriler, 2011 yılında yüzde 3 olan 5 yıllık pankreas kanseri sağ kalım oranının, 2021'de yüzde 8'e yükseldiğini gösteriyor. Pankreas kanseri hakkında toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için kasım ayında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"TÜRKİYE'DE HER YIL 4 BİN YENİ PANKREAS KANSERİ TANISI KONUYOR"

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahin, pankreasın karın içinde, midenin hemen arkasında, ince bağırsak, karaciğer ve dalak ile yakın komşuluk içinde bulunan bir organ olduğunu belirtti. Pankreasın sindirime yardımcı olan enzimlerin üretimini sağladığını aktaran Doç. Dr. Şahin, "Ayrıca pankreasta insülin ve glukagon dahil olmak üzere metabolizma için önemli olan hormonlar da pankreasta üretiliyor. Pankreas içindeki adacık hücrelerinden salgılanan, insülin ve glukagon, kandaki şeker seviyesini korumak için birlikte çalışır. Pankreas bezinde hücrelerin kontrolsüz çoğalması neticesinde pankreas kanseri gelişir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin yeni pankreas kanseri tanısı konuyor. Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, belirtilerin erken fark edilmesi hastalığın tedavi edilebilmesi açısından çok etkili" dedi.

SİGARA EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Aniden ortaya çıkan diyabet hastalığının da bu kanserin erken bulgusu olabildiğini, ayrıca safra taşı veya alkol kullanımı yokken geçirilen pankreatit adağı da ilk belirtiler arasında sayıldığını söyleyen Doç Dr. Şahin, bu belirtilerin her zaman bu hastalıkla bağdaştırılmadığı için tanı koymada gecikme yaşanabildiğini belirtti. Doç. Dr. Süleyman Şahin, belirtiler ve risk faktörleri hakkında şunları söyledi:

"Hastalığın ilerlediği dönemlerde ise şiddetli karın ve sırt ağrısı, sarılık, sindirim sorunları, açıklanamayan kilo kaybı ve karında şişlik gibi belirtiler görülüyor. Ancak bunlar ne yazık ki hastalığın tedavi sınırlarını geçmiş olabileceğinin de göstergesi sayılıyor. Son araştırmalar, pankreas kanseri vakalarının yüzde 30'unun sigarayla bağlantılı olduğunu ve yüzde 10'unun kalıtsal bir neden bulunduğunu gösteriyor. Diğer risk faktörlerinden bazıları ise diyabet, kronik ve kalıtsal pankreatit (pankreas iltihabı), obezite, fiziksel aktivite azlığı ve beslenme."

TEDAVİ YÖNTEMİ CERRAHİ

Pankreas kanserinin, ameliyatla tedavi edildiğini, ancak ameliyata uygun olmayan durumlarda kemoterapi ve radyoterapi tedavisinden de yararlanıldığını ifade eden Doç. Dr. Süleyman Şahin, "Biyolojik tedaviler ve tamamlayıcı alternatif tedaviler de mevcuttur. Halen devam eden klinik çalışmaların tedavi seçiminde dikkate alınması da önemli. Risk grubunda yer alanların sağlık kontrolleri konusunda dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, fazla kilolardan kurtulmak, kandaki şeker düzeyi konusunda dikkatli olmak herkes açısından çok önemli" uyarısında bulundu.^

(Mısra Ezginur Göçer/ İHA)

Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat
Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat

Süleyman Şahin, Eskişehir, İnsülin, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı 13:35 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı 13:28 Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek 13:21 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

Son Dakika Haberleri
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:28 Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
13:04 Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!
Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu         
13:40
CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz         
13:29
MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli         
13:27
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Esenyurt'ta çatının altında kalan anne! Çocuğunu korumuş, kendini feda etmiş! Esenyurt'ta çatının altında kalan anne! Çocuğunu korumuş, kendini feda etmiş!         
12:11
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 13:49:00. #1.13#
SON DAKİKA: Nedensiz kilo kaybı, diyabet ve sarılığa dikkat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement