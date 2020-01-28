Nedim'e gözaltı şoku! Zalim İstanbul 28. Bölümde neler oldu? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nedim'e gözaltı şoku! Zalim İstanbul 28. Bölümde neler oldu? - Son Dakika Magazin

Nedim'e gözaltı şoku! Zalim İstanbul 28. Bölümde neler oldu?

6 saat önce

Nedim, Şeniz ile yaşadığı korku dolu anlardan sonra şok içindedir.

Nedim'e gözaltı şoku! Zalim İstanbul 28. Bölümde neler oldu?, System.String[]

Nedim, Şeniz ile yaşadığı korku dolu anlardan sonra şok içindedir. Yaşadıklarına bir türlü inanamıyordur. Şeniz'in kendisine bıçakla saldırması onu şoke etmiştir. Köşke gidip yaşadıklarını anlatacağı sırada polis gelir. Başta Agah Bey olmak üzere köşktekiler ne olduğunun anlamaya çalışırlar. Polis, herkesin gözleri önünde Şeniz'i öldürmeye teşebbüs suçundan Nedim'i gözaltına alır. Duyanlar kadar Nedim de şoke olur. Nedim, şok yüzünden bir şey söyleyemez. Özellikle Damla, Nedim'i katil olmakla suçlar. Nedim karakola götürülür ve ifadesi alınır. Mahkemeye kadar gözaltında tutulur..


Polis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:33 
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