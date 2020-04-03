Nedim Gürsel: 'Kötümser Değilim' - Son Dakika

Nedim Gürsel: 'Kötümser Değilim'
17 dakika önce
Fransa'da yaşayan yazar Nedim Gürsel ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
Fransa'da yaşayan yazar Nedim Gürsel ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
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