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Nedim Özbey: "Rakipler bizi korkutamaz" - Son Dakika

Nedim Özbey: "Rakipler bizi korkutamaz"

27.08.2021 15:04

- Nedim Özbey: "Rakipler bizi korkutamaz" A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, "İş maça geldiği zaman rakipler bizleri korkutamaz. Biz bunları çok yaşadık.

- Nedim Özbey: "Rakipler bizi korkutamaz"

İSTANBUL - A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, "İş maça geldiği zaman rakipler bizleri korkutamaz. Biz bunları çok yaşadık. Olimpiyat, Dünya şampiyonu Rusya'yı Bursa'da 3-2 yendik. Böyle bir şeyden korkumuz yok, yenilebiliriz ama sahada oynayan takım olacak" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Burhan Felek Spor Salonu'nda medya ile buluştu. Medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Kaptan Burak Güngör'ün tedavisi nedeniyle burada olmadığını ve onun yerine İkinci Kaptan Murat Yenipazar'ın olduğunu ifade ederek, "Mayıs ayından beri aralıksız çalışan bir Erkek Voleybol Milli Takımı var. Çok genç ve çok umut vadeden ama teknik kapasitesini geliştirmek için emek verdiğimiz takım. Takımı gençleştirmek her zaman iyidir, her geldiğimizde bunu yaptık. Umutlu bir genç takımımız var ve mücadelede ediyorlar. Bu çocukları takip etmek lazım. Her şey istenilen gibi hemen olmuyor. Avrupa da açılmış bir makas var erkek voleybolunda. Bunu kapatmak üzere federasyonun yaptığı iyi planlamayla birlikte genç yetenekleri ilave edip oyundaki mücadeleyi farklı kılacak bir takım getirdik. Bunun neticesini de son iki kere Avrupa Golden Lig'de şampiyon olarak yaptık. En son şampiyonluğumuz çok kıymetli. Geri dönüşle şampiyonluk kazanan takım. 2-0'dan 3-2'ye gelen bir takım son maçta Ukrayna'yı yenerek çıkıp altın madalyayı ülkemize getirdiler. Bunların devamını istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir gruptayız. Grubumuzda Rusya, Hollanda, İspanya Finlandiya ve Makedonya var. Buradan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz ki gideceğimiz çapraz grupta bir takım daha eleyip daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Gönül en yukarıya çıkmak istiyor, bu uzun vadeli kurulmuş bir takım. Dünya sıralamasında belirli bir yerde olunca olimpiyat elemesine çağrılıyorsunuz. Daha önce gidemedik. Buralarda iyi puanlar alıp olimpiyat elemesine katılıp olimpiyatlara gitmek. Avrupa Şampiyonası'nda bundan emin olabilirsiniz ki sahada ülkesini en iyi şekilde temsil eden, mücadele eden hiç vazgeçmeyen bir takım meydana getirmiş durumdayız. O yüzden başkanımıza, yöneticilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. 18 yaşında oyuncularımız da var. Burak ve Murat abileri de var. Bir tanesi 25, diğeri 26 yaşında. Çok iyi jenerasyon var ve sahip çıkmamız gerekiyor. Akıllarda kalması gerekiyor bu çocukların" diye konuştu.

"Rakipler bizi korkutamaz"

Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerine değinen Özbey, "Rusya'nın gücünü şöyle anlatmamız lazım. Dünya voleybolunun en eski ekolü ve sıralamada en üstte. İnanılmaz yatırımlar var. Avrupa da ki kendi grubumuzda ki takımlardan bahsedeyim. Rusya'da bir oyuncunun 1 yılda kazanmış olduğu ciddi bir imkan var. Bunlar futbolcular kadar alıyorlar. Bizimkiler de kendi imkanında. İş maça geldiği zaman rakipler bizleri korkutamaz. Biz bunları çok yaşadık. Olimpiyat, Dünya şampiyonu Rusya'yı Bursa'da 3-2 yendik. Böyle bir şeyden korkumuz yok, yenilebiliriz ama sahada oynayan takım olacak. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda Rusya maçıydı. 5 eksikle gitmiştik, ilk seti almıştık ama gücümüz yetmemişti. Gerekli mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.

Nedim Özbey: Rakipler bizi korkutamaz
Nedim Özbey: Rakipler bizi korkutamaz
Nedim Özbey: Rakipler bizi korkutamaz
Nedim Özbey: Rakipler bizi korkutamaz

Olimpiyat, voleybol, Rusya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nedim Özbey: 'Rakipler bizi korkutamaz' - Son Dakika Spor


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