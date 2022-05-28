Nedim Şener: Hafızayı diri tutmamız gerekiyor - Son Dakika
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Nedim Şener: Hafızayı diri tutmamız gerekiyor

28.05.2022 14:00
Nedim Şener: Hafızayı diri tutmamız gerekiyor

Gazeteci yazar Nedim Şener, katıldığı Bağcılar Kitap Fuarı'nda FETÖ'yle mücadele üzerine yaptığı söyleşide katılımcılara hitap etti.

Gazeteci yazar Nedim Şener, katıldığı Bağcılar Kitap Fuarı'nda FETÖ'yle mücadele üzerine yaptığı söyleşide katılımcılara hitap etti. 15 Temmuz gecesi yaşanan ihanetin unutulmaması gerektiğini söyleyen Şener, "Hafızayı diri tutmamız gerekiyor. Bunlara acırsanız acınacak hale gelirsiniz" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen  Bağcılar Kitap Fuarı, yoğun ilgi gören etkinlikleriyle devam ediyor. Önemli isimlerin ağırlandığı fuarın son konuğu ise Gazeteci-Yazar Nedim Şener oldu. Söyleşide okurlarla bir araya gelen Şener, FETÖ'yle mücadele kapsamında yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.

"İHANETİ ASLA UNUTMAYIN"

Türkiye'nin tarihinde 15 Temmuz gecesi gibi bir ihanet yaşanmadığını ifade eden Şener, "Bizim o gece yaşananları unutmamamız ve hafızayı diri tutmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Bunlara acırsanız acınacak hale gelirsiniz.' 15 Temmuz'da yaşanan ihanetin bittiğini zannediyorsunuz ama bugün tekrar mahallelerde evlerini kurmaya çalışıyorlar. Yeniden örgüte eleman devşirmeye çalışıyorlar. Çevrenizde bunlar varsa lütfen izin vermeyin ve gerekli yerlere bildirin. İhaneti asla unutmayın" dedi.

Katılımlarından dolayı Şener'e teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Nedim beyi biz 15 Temmuz gecesi o dik duruşundan tanıyoruz. Ülkemizin geleceği adına vermiş olduğu bilgiler çok kıymetli" dedi. Özdemir, Şener'e belediyenin yayınlarından olan Sıratımüstakim kitabını hediye etti.


Nedim Şener: Hafızayı diri tutmamız gerekiyor
Nedim Şener: Hafızayı diri tutmamız gerekiyor
Nedim Şener: Hafızayı diri tutmamız gerekiyor
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Kaynak: DHA

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