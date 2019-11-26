Nedim ve Cemre arasında büyük hesaplaşma!

Nedim ve Cemre arasında beklenen yüzleşme gerçekleşiyor. Cemre, yıllar önce Nedim ve Cenk arasında olanları öğrenmek için bir hamle daha yapıyor. Nedim'in psikiyatristine giden Cemre, ondan bir şeyler öğrenmeyi amaçlıyor ancak konuşamadan geri çıkmak zorunda kalıyor. Çıkarken kapıda Nedim'le karşılaşınca ise olanlar oluyor... Cemre, Nedim'i anlamak için orada olduğunu söylüyor ancak Nedim onun yalan söylediğini ve orada olmasının asıl amacını bildiğini söylüyor. İkili arasında hesaplaşma başlıyor... İşte o anlar..



