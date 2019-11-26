Son Dakika Haberleri: Nedim ve Cemre arasında büyük hesaplaşma!
Son Dakika Magazin Nedim ve Cemre arasında büyük hesaplaşma! - Son Dakika Magazin

Nedim ve Cemre arasında büyük hesaplaşma!

6 saat önce

Nedim ve Cemre arasında beklenen yüzleşme gerçekleşiyor.

Nedim ve Cemre arasında büyük hesaplaşma!, System.String[]

Nedim ve Cemre arasında beklenen yüzleşme gerçekleşiyor. Cemre, yıllar önce Nedim ve Cenk arasında olanları öğrenmek için bir hamle daha yapıyor. Nedim'in psikiyatristine giden Cemre, ondan bir şeyler öğrenmeyi amaçlıyor ancak konuşamadan geri çıkmak zorunda kalıyor. Çıkarken kapıda Nedim'le karşılaşınca ise olanlar oluyor... Cemre, Nedim'i anlamak için orada olduğunu söylüyor ancak Nedim onun yalan söylediğini ve orada olmasının asıl amacını bildiğini söylüyor. İkili arasında hesaplaşma başlıyor... İşte o anlar..


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü
Serdar Ortaç'tan "Chloe ile yeniden evleniyor" iddiasına yanıt Oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret ve küfür eden takipçisinin mesajını ifşa etti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:11:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nedim ve Cemre arasında büyük hesaplaşma!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]