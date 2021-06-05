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Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi - Son Dakika

Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi

05.06.2021 07:43
Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi, System.String[]

Denizlili genç iş adamı Baran Saldanlı'nın Ege şivesi ve İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek Türk yazılımcıların 3 yıllık çalışması sonucu hayata geçirdiği alışveriş platformu "needion.

Denizlili genç iş adamı Baran Saldanlı'nın Ege şivesi ve İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek Türk yazılımcıların 3 yıllık çalışması sonucu hayata geçirdiği alışveriş platformu "needion.com", kısa süre önce kurulmuş olmasına rağmen 3D, pazaryeri chat ve youtube gibi farklı uygulamalarıyla online alışveriş sektörüne iddialı bir giriş yaptı.

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'nın oğlu olan genç iş adamı Baran Saldanlı, babasının girişimciliğini örnek alarak 2017 yılında BND Group Teknoloji A.Ş.'yi kurdu. Aydem Enerji bünyesinde görev yaparken bir yandan da kendi şirketini kuran Saldanlı, Labada Gurme, Dört Mevsim Catering yatırımlarıyla birlikte online ticaret sektörüne de yönelerek 'İhtiyaç' kelimesinden yola çıkarak "needion.com"u kurdu. Türk yazılım ekibinin üç yıllık çalışma sonucu geliştirdiği "needion.com", kısa sürede ciddi bir ivme yakalayarak aylık 2,5 milyon TL ciroya, ürün gamı ise 100 bine ulaştı. "needion.com", insanların tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamayı hedefliyor.

Ege şivesinden esinlendi

Küçük yaşlardan bu yana bilişim sektörüne ilgisi olduğunu söyleyen genç iş insanı Baran Saldanlı, "BND Group olarak bilişim, restoran ve catering sektörlerinde hizmet veriyoruz. Küçük yaşlardan beri bilişim sektörüne meraklıydım. Bu nedenle yurt dışındaki online alışveriş siteleri ile bazı sosyal medya uygulamalarını inceleyerek bir satış portalı oluşturmaya karar verdim. İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek, Ege şivesini de yansıtan bir isim olan needion.com'u tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla geliştirdik. Merkezimiz İzmir'de bulunuyor. Şu anda sitemizde 100 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Ayen Software ve Entegra ile entegreyiz. Stockmount'la da entegre oluyoruz. Daha çok satıcıyı içeri çekmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin en büyük 3 pazaryerinden birisi olacağız"

Online alışveriş pazarının pandeminin de etkisiyle hızlı bir büyüme oranı yakaladığını, bu büyümenin 7-8 yıl daha süreceğini öngördüklerini belirten Saldanlı, "Sektörün yatırıma uygun olduğunu görüyoruz. Biz bazı konularda farklılaşarak girdik e-ticaret sektörüne. Özellikle mobil cihazlar ve akıllı telefonlar konusunda uzmanlaşma yolunda ilerliyoruz. Kendi bünyemizde hizmet veren uzmanlar, her ürüne objektif bir gözle bir inceleme yazısı yazıyor. Video olarak youtube kanalımızdan da yayınlanıyor. Diğer platformlardan farklı olarak bizde 3D, düşük komisyon ve pazaryerimizde chat uygulaması var. İletişime geçme ihtiyacı olduğunda diğer sitelerde pazaryeri yetkilisiyle görüşebiliyorsunuz. Bizde direkt satıcıyla doğrudan chat uygulaması var. Konum yollamaktan, fotoğraf göndermeye kadar sohbette bulunabiliyorsunuz. Şu ana kadar müşterilerimizin en çok memnun olduğu konulardan biri bu sohbet olanağı. Sorunlarını iletebiliyor. Bizim de yardım merkezimiz var. Bizimle de iletişime geçebiliyorlar. Konum yollayıp, fotoğraf gönderebiliyor. Müşterilerimizin en çok memnun olduğu uygulamalarımızdan biri bu. Bir diğer farklılığımız ürünleri sanki elinizde inceliyormuş hissiyatını verebilmek için 3 boyutlu görüntüleme seçeneğini getirdik. Hedefimiz Türkiye'deki en büyük 3 pazaryerinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"2022'den sonra yeni hizmetleri adım adım devreye alacağız"

BND Group Teknoloji bünyesinde kurulan platformun ürün gamının 100 bine ulaştığını söyleyen Saldanlı, platformun gelecek hedefleriyle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Otel rezervasyonu, taksi çağırma gibi uygulamalarını 2022'den itibaren adım adım hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl da hizmet kategorisinde çalışmaya başladık. Boyacı, temizlik hizmeti gibi hizmetlere de ulaşabileceğiniz bir altyapı da çalışmaya başladık. Şu anda ilk kademe o olacak. Türkiye'de henüz benzeri olmayan bir yapı da oluşturacağız o kategoriye. Online platformda bulunan kişilerin tüm taleplerine yanıt veren bir platform haline gelmek istiyoruz. 2023'e kadar iki kat büyüyeceğini düşünüyorum. Veriler şu an nüfusun büyük bölümünün online alışveriş yapmadığını gösteriyor. Bunun da büyük kolaylık olduğunu ve insanların kolaylıkla adapte olduğunu görüyoruz. Sürekli pazara yeni müşteri geliyor. İki yılda bir iki kat büyüme en az 7-8 yıl sürecek diye düşünüyorum. Ürün yelpazesi elektronik kategorisinde mobil teknolojilerde ön plana çıkıyoruz. Akıllı telefon şu an piyasanın en ucuz fiyatlarını sunuyoruz. Diğer kategorilerimizde oldukça dolu" - DENİZLİ

Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi
Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi
Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi

İş Adamı, Türk, Ege, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Needion.com ile Ege şivesinde 3D alışveriş keyfi - Son Dakika Ekonomi


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