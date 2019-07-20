Son Dakika Haberleri: NEET Araştırması Bursa sonuçları açıklandı
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NEET Araştırması Bursa sonuçları açıklandı

1 saat önce

Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılan "Çalışmayan Eğitim ve Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması"nın Bursa İli sonuçları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

NEET Araştırması Bursa sonuçları açıklandı, System.String[]
Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılan "Çalışmayan Eğitim ve Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması"nın Bursa İli sonuçları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:57 
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