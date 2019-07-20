NEET Araştırması Bursa sonuçları açıklandı
1 saat önce
Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılan "Çalışmayan Eğitim ve Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması"nın Bursa İli sonuçları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Bursa Bilecik Eskişehir
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılan "Çalışmayan Eğitim ve Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması"nın Bursa İli sonuçları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:57
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