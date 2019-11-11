Nef, 2019'da 2 bininci konutu teslim etti

İş GYO ve Nef'in geliştirdiği İnistanbul Topkapı projesinin Hayat etabında teslimler devam ederken, projedeki 2 bininci konut, geçen günlerde sahibine teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, bu yılın başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerindeki konut ve mağazaları sahiplerine teslim etti. Nef Yalıkavak'ta villalardan oluşan etabın teslimlerine başlayan Nef, gelecek aylarda da Nef Sancaktepe'de teslimlere başlamayı planlıyor.



İnistanbul Topkapı projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında, Davutpaşa metro istasyonuna 100 metre uzaklıkta yer alıyor. 4 etapta toplam 2 bin 746 dairenin yer aldığı projede, henüz inşaat devam ederken tüm konutlar satıldı. Satışa başladığı yıl Türkiye'nin en hızlı satılan projesi olan İnistanbul, aynı zamanda "Türkiye'nin En İyi Mimari Projesi" ödülünü de almıştı.



Ortalama doluluk yüzde 90'ın üzerinde



Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, teslim edilen Nef projelerinde altıncı aydan sonra doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını bildirdi.



Çelik, şunları kaydetti:



"Yüksek doluluk oranlarında Nef'in marka algısı, projelerimizin lokasyonu ve mimari tasarımı ile patentli inovasyonumuz Foldhome konseptinin katkısı oldukça yüksek. Foldhome konsepti sayesinde, daire sakinlerimiz oturdukları binada yer alan müzik odası, spor salonu, oyun odası, sinema odası gibi kişiye özel 24 farklı kullanım alanından, sabit aidat ödemeden yalnızca kullandıkları zaman kadar bir ücret ödeyerek faydalanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse, Nef projelerinde yaşayan ev sahipleri ve kiracılar, 3 odalı evlerine, basketbol sahası, sinema odası ve misafir odası ekleyerek istedikleri zaman 6 odaya çıkarabiliyorlar."

Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

Toplam konut satış tutarında son 4 yılın lideri olan Nef, son tahvil ve kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Toplamda 275 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.