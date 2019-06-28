Nef'in konut teslimleri sürüyor
1 saat önce
Son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019'da da devam ediyor.
Son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019'da da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:43
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