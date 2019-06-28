Son Dakika Haberleri: Nef'in konut teslimleri sürüyor
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Nef'in konut teslimleri sürüyor

1 saat önce

Son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019'da da devam ediyor.

Nef'in konut teslimleri sürüyor , System.String[]
Son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019'da da devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:43 
Ekonomi
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