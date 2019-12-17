Nef "iyilik hareketi" başlatıyor - Son Dakika
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Nef "iyilik hareketi" başlatıyor

6 saat önce

Dağıtılabilir karının yüzde 51'ini toplumsal fayda için kullanma prensibiyle kurulan Nef, 10'uncu yılına iyilik hareketiyle giriyor.

Nef

Dağıtılabilir karının yüzde 51'ini toplumsal fayda için kullanma prensibiyle kurulan Nef, 10'uncu yılına iyilik hareketiyle giriyor.


Nef açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana dağıtılabilir karının en az yüzde 51'ini toplumsal fayda için kullanan ve böylece sahibi toplum olan bir şirket olarak konumlanan şirket, gelecek dönemde iyi hikayeleri destekleyecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Bu şirketi kurarken, toplumsal faydalara odaklanmayı prensip edindik. Şimdi bunları 10'uncu yılımızda daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Timur, "Karın çoğunluğunu kim alıyorsa patron da odur. Dolayısıyla dağıtılabilir karın çoğunluğunu topluma geri vererek, patronu toplum olan bir şirket kurduk. Bu hedeflere ulaşmak için kurduğumuz Nef Vakfı aracılığıyla eğitim, gençler, kadın ve kentleşme üzerine çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

5 yılda 7 bin 600 öğrenciye burs verdiklerini aktaran Timur, "Sosyal Hizmetler Kurumu'yla 8 yıldır yakın çalışıyoruz. Hay Atölye ile yaşam derdi olan kadınlar, çocuklar, engelli vatandaşlarımız hep odağımızda oldu. Bu çalışmalarda yaşadığımız deneyimle gördük ki, verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Her hikayede, bunu bir kez daha deneyimleme şansı elde ettik." açıklamasında bulundu.

"İyi hikayelerde, ülkemizin dört bir köşesinde yapılan iyilikler anlatılacak"

Kurumsal dünyada da bireysel olarak da iyiliğin çoğu zaman para desteği vermekle sınırlı kaldığını aktaran Timur, şunları kaydetti:

"Oysa biz iyi hikayelerin peşine düştük. Bunlar anlatılsın, paylaşılsın ve ilham versin istedik. Bu amaçla bir iyilik hareketi başlattık. İyi hikayelerin peşindeyiz. Anlatılsın, paylaşılsın ve ilham versin istiyoruz. Bu hareketin ilk platformu televizyon oldu; burada umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan birçok hikaye ekranlara gelecek; çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek. İyi hikayelerde, ülkemizin dört bir köşesinde yapılan iyilikler anlatılacak; kahramanları tüm Türkiye'ye tanıtılacak.

Böylece iyiliğin bulaşıcı etkisini göstermek, buna şahitlik etmek amacındayız. Çünkü inanıyoruz ki başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım dahi toplumları, insanlığı ve dünyayı değiştirebilecek." ifadelerini kullandı.


Timur, başlatılan iyilik hareketinin programla sınırlı kalmayacağını belirterek, iyi hikayeleri desteklemeye devam edeceklerini ve bu projeleri başka sivil toplum kuruluşu platformlarıyla bir araya getireceklerini dile getirdi.

Erden Timur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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