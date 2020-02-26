Nef Sancaktepe'de teslimler başladı - Son Dakika
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Nef Sancaktepe'de teslimler başladı

6 saat önce

Nef, Sancaktepe'de 6 bloktaki 436 konutun teslimine bu ay itibarıyla başladı.

Nef Sancaktepe'de teslimler başladı, System.String[]

Nef, Sancaktepe'de 6 bloktaki 436 konutun teslimine bu ay itibarıyla başladı.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe projesindeki konutların tapularıyla birlikte teslimi kısa sürede tamamlanacak.

Geçen yılın başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan, yılın ikinci yarısında ise İş GYO ile geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde 2 bininci konutu teslim eden Nef, 2020'de de teslimlere devam ediyor.

Sancaktepe'de teslimlere bu ay itibarıyla başlayan Nef, projedeki 6 blokta bulunan 436 konutun teslimlerini 3 ayda tamamlamayı hedefliyor. Tüm dairelerin satışının tamamlandığı projede teslimle birlikte tapular da dağıtılacak.


Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne 2,4 km uzaklıkta bulunan Nef Sancaktepe aynı zamanda Özyeğin, Maltepe, Yeditepe gibi üniversitelere yakınlığıyla dikkati çekiyor.

İstanbul'un dört büyük ormanının ortasında doğayla iç içe bir yaşam sunan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı, Tem otoyolu ve E-5 bağlantı yolları ile Ataşehir Finans Merkezi'ne yakınlığı ile ulaşım konusunda da yatırımcılarına büyük avantaj sağlıyor.


Foldcity ile tüm Nef'lerin kapıları açılıyor


Dünyada ilk kez uygulanan Foldcity sayesinde Nef Sancaktepe'de ev sahibi olan 436 kişi, şehrin 25 farklı lokasyonunda yer alan Nef projelerindeki Foldhome ünitelerini de kullanabilecek.

Nef Sancaktepe'de yaşayanlar hem projelerindeki 16 adet odayı evlerine istedikleri zaman ekleyebilecek, hem de diğer Nef projelerindeki misafir evlerini, ofisleri, sinemaları, çocuk kulüplerini, müzik stüdyolarını, spor salonlarını kişiye özel Foldcity kartları ile kullanabilecekler.

2020 yılında teslimler devam edecek


Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, 2019'da konut teslimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıl teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Bu rakam son 4 yılı değerlendirdiğimizde 18 projede 6 bin konutu aşmış durumda. 2020 yılında da konut teslimlerine devam edeceğiz. Nef Sancaktepe'nin ardından, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Bahçelievler projelerin de teslimlerine 2020 içerisinde başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe, Ataköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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