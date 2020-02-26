Nef Sancaktepe’de teslimler başladı
11 dakika önce
Nef, Sancaktepe projesinin teslimlerine şubat ayı itibariyle başladığını duyurdu.
Nef, Sancaktepe projesinin teslimlerine şubat ayı itibariyle başladığını duyurdu. Sadece 2019'da 2 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren şirket, Nef Sancaktepe'de 6 blokta 436 konutun tapularıyla birlikte teslimini yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:52
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