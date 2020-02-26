Nef Sancaktepe’de teslimler başladı

Nef, Sancaktepe projesinin teslimlerine şubat ayı itibariyle başladığını duyurdu. Sadece 2019'da 2 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren şirket, Nef Sancaktepe'de 6 blokta 436 konutun tapularıyla birlikte teslimini yapacak.