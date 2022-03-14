SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır - Son Dakika
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SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

14.03.2022 12:57

İSTANBUL, (DHA)Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kulüpten yapılan görsel paylaşımlarda karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da kar temizliğinin tamamlandığı ve zeminin derbiye hazır olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren görevlilerin her gün zeminde temizlik ve bakım yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yoğun çalışmalar sonrası da saha zeminini müsabakaya elverişli hale getirdi.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır - Son Dakika
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