Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı - Son Dakika Ekonomi

Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı

6 saat önce

Nef, 5 projesinde 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim kampanyası sunacak.

Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı, System.String[]

Nef, 5 projesinde 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim kampanyası sunacak.

Nef'in açıklamasına göre, şirket, "Nefis Cumartesi - Nefis Pazar" ismini verdiği ve 2 gün sürecek özel bir kampanyayı devreye aldı.

Kampanya, Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinde sınırlı sayıda dairede geçerli olacak. Bu kapsamda Nef Çekmeköy'de 945 bin liralık 2+1 dairenin peşin alımlarında hafta sonuna özel fiyatı 567 bin lira olacak.

Kampanya çerçevesinde bir haftada 4 binin üzerinde talep toplandı. Talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Çekmeköy, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal
Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU

Son Dakika Haberleri
20:59 Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi
19:42 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:20 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:31:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]