Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı

Nef, 5 projesinde 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim kampanyası sunacak.

Nef'in açıklamasına göre, şirket, "Nefis Cumartesi - Nefis Pazar" ismini verdiği ve 2 gün sürecek özel bir kampanyayı devreye aldı.

Kampanya, Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinde sınırlı sayıda dairede geçerli olacak. Bu kapsamda Nef Çekmeköy'de 945 bin liralık 2+1 dairenin peşin alımlarında hafta sonuna özel fiyatı 567 bin lira olacak.

Kampanya çerçevesinde bir haftada 4 binin üzerinde talep toplandı. Talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 22.00'ye kadar hizmet verecek.