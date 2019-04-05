Son Dakika Haberleri: Nef'ten 50 milyon liralık tahvil ödemesi

Nef'ten 50 milyon liralık tahvil ödemesi

13 dakika önce

275 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, 4 Nisan'da 50 milyon TL tutarında tahvil itfa ödemesi yaptı.

Nef'ten 50 milyon liralık tahvil ödemesi, System.String[]
275 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, 4 Nisan'da 50 milyon TL tutarında tahvil itfa ödemesi yaptı. Gayrimenkul şirketi, bugüne kadar kupon ödemeleri dahil yatırımcılarına toplam 312 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 

4 Nisan, Ekonomi
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