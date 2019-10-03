Nef’ten toplam 368 Milyon TL tahvil ödemesi
1 saat önce
50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesini gerçekleştiren Nef, bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 Milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.
50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesini gerçekleştiren Nef, bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 Milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:51
5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı Türkiye'den Facebook'a 1,6 milyon TL'lik ceza Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı Beşiktaş'ta toplam 20 milyonluk ödeme yapıldı