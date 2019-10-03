Son Dakika Haberleri: Nef’ten toplam 368 Milyon TL tahvil ödemesi
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Nef’ten toplam 368 Milyon TL tahvil ödemesi

1 saat önce

50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesini gerçekleştiren Nef, bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 Milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

Nef’ten toplam 368 Milyon TL tahvil ödemesi, System.String[]

50 Milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesini gerçekleştiren Nef, bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 Milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:51 
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