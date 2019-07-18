Son Dakika Haberleri: Nef Yalıkavak'tan anne-babalara Bodrum müjdesi
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Nef Yalıkavak'tan anne-babalara Bodrum müjdesi

36 dakika önce

Nef, yaz tatilini Bodrum'da geçirecek anne-babaların hayatını kolaylaştırmak için Le Petit 100 ile anlaştı.

Nef Yalıkavak'tan anne-babalara Bodrum müjdesi, System.String[]
Nef, yaz tatilini Bodrum'da geçirecek anne-babaların hayatını kolaylaştırmak için Le Petit 100 ile anlaştı.
Nef'den yapılan açıklamaya göre, çocuk sahibi ünlülerin de gözdesi olan Le Petit 100, dün itibarıyla Nef Reserve Yalıkavak'ta hizmet vermeye başladı.
Le Petit 100, yaz tatilini Bodrum'da geçirecek anne-babalar için hazırlıklarını tamamladı. Okul ve çocuk kulüpleri alanında hizmet veren; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de çocukları için ilk tercihlerinden biri olan Le Petit 100, Bodrum'daki şubesi Nef Reserve Yalıkavak'ta dün itibarıyla açıldı.
Önceki hafta ise Nef Reserve Yalıkavak'ta atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Nef Reserve Yalıkavak projesinde ilk teslimleri yaz bitmeden gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirterek, bu iş birliği sayesinde yaz tatilini Bodrum'da geçirecek olan anne-babaların hayatının kolaylaşacağını kaydetti.
Bodrum, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:50 Kaynak: AA
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