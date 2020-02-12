Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara "inovasyon" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara 'inovasyon' çağrısı - Son Dakika

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara "inovasyon" çağrısı

6 saat önce

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de kalkınmayı gerçekleştirmek için inovasyona yönelmek gerektiğini söyledi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur'dan firmalara

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de kalkınmayı gerçekleştirmek için inovasyona yönelmek gerektiğini söyledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Patronlar Platformu ve Sakarya Genç Girişimciler Kurulunca Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen "2020 Sakarya Satın Alma Zirvesi"ne onur konuğu olarak katılan Timur, yaptığı konuşmada, firmanın kuruluş aşamalarından bahsetti.

Timur, Nef'i kurduğunda amacının dünyada bir model ortaya çıkarmak olduğunu aktararak, insanın hedefinin sadece başarılı olmak ve para kazanmak olduğunda gideceği mesafenin kısa kaldığını dile getirdi.

Toplumsal kalkınmaya odaklanılması gerektiğine işaret eden Timur, şöyle devam etti:

"Bu memlekette kalkınmayı gerçekleştirebilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Bu da inovasyonla mümkün. Başkalarının önüne geçmek için bir şeyler inove etmek zorunda kalıyorsun. Biz 'know-how'larımızla, patentlerimizle Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve her yerde 150 yıldır yenilik olmayan bir sektörde bambaşka şeyler oluşturarak dünyanın en büyükleriyle ortaklık yapıyoruz. Kendi ülkelerinde yapılan projelere hiçbir finansman ihtiyacı olmadığı halde sırf 'know-how'dan dolayı ortak ediyor. Bunun tek sebebi inovasyon yapma zorunluluğu."

"Öncelikle hedefimiz ithalat rakamlarını çok daha aşağıya çekmek"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da sürdürülebilirliğin önemli olduğunun altını çizdi.

Altuğ, Sakarya'nın üreten bir il olduğunu vurgulayarak, kentteki ihracatçıların sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmaya gayret ettiklerini anlatan Altuğ, "Sakarya'nın 2019 yılı itibarıyla 5,6 milyar dolar ihracatı oldu. 2,5 milyar dolar civarında da ithalat gerçekleşti. Öncelikle hedefimiz ithalat rakamlarını çok daha aşağıya çekmek. Şehrimizin lokomotif firması Toyota'nın yerlilik oranı yüzde 50'ler düzeyinde. Toyota'nın hedefi 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 60 ve üzerine çıkarmak. İç satın almalarla ya da ithal ettiğimiz ürünleri özellikle şehrimiz firmalarından alarak ya da onları organize ederek bazı imalatları burada yaptırmaya önem veriyoruz." diye konuştu.

Zirvede, Sakarya'daki yaklaşık 75 firma stant açarak ürünlerini ve faaliyetlerini tanıttı.

Erden Timur, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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