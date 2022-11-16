Olay, Samsun 'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun- Ordu karayolu Eğerceli Kavşağı'nda 1 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi ifade ederken, bir kadının yola doğru koşarak panik içinde "Yardım edin" diye feryat ettiğini duydu. Ekipte görevli trafik polisi Yasin Yaylacı yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyya N.A.'nın yardımına koştu. Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da 'ayın polisi' seçildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.