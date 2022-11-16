Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da "ayın polisi" seçildi - Son Dakika
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Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da "ayın polisi" seçildi

16.11.2022 17:55
Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da "ayın polisi" seçildi

Samsun'da aracın içinde epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki kızı, "Heimlich manevrası" ile ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da "ayın polisi" seçildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun- Ordu karayolu Eğerceli Kavşağı'nda 1 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi ifade ederken, bir kadının yola doğru koşarak panik içinde "Yardım edin" diye feryat ettiğini duydu. Ekipte görevli trafik polisi Yasin Yaylacı yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyya N.A.'nın yardımına koştu. Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.

FOTOĞRAFI AYIN POLİSİ PANOSUNA ASILDI

Kendine gelen kız çocuğunu sağlık ekiplerine teslim eden polis memuru Yasin Yaylacı, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından Samsun'da ayın polisi seçildi. Polis memuru Yasin Yaylacı'nın fotoğrafı Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisinde bulunan ayın polisi panosuna asıldı.
Kaynak: İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da 'ayın polisi' seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da "ayın polisi" seçildi - Son Dakika
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