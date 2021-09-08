Nefes alamayan hastanın soluk borusuna stent takıldı - Son Dakika

Nefes alamayan hastanın soluk borusuna stent takıldı

Doç. Dr. Bayram Metin:

"Hastamız kuşgözü kadar bir yerden nefes alıp veriyordu"

Hasta Hüseyin Karaoğlu:

"1 ay önce nefes alamıyordum, şimdi çok çok iyiyim"

KAYSERİ - Konya'da yaşayan ve nefes darlığı şikayetiyle Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne başvuran Hüseyin Karaoğlu, Doç. Dr. Bayram Metin tarafından gerçekleştirilen operasyonda soluk borusuna stent takılmasıyla sağlığına kavuştu.

Soluk borusunun normalde çapı 12 milim olduğunu, ancak bu genişliğin Hüseyin Karaoğlu'nun soluk borusunda 5 milime kadar düştüğünü aktaran Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bayram Metin; "Hüseyin bey bize Konya'dan geldi. Yaklaşık 4 ay önce kalın bağırsak tümörü nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Operasyon sonrasında yoğun bakım ihtiyacı olmuş ve entübasyon dediğimiz soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu sağlanmış. Yaklaşık 1 ay kadar yoğun bakım servisinde tedavi görmüş. Bu süreci tamamladıktan yaklaşık 2 ay sonra tekrar nefes darlığı çekmeye başlamış. Nefes darlığı şikayetiyle bize başvurdu. Çekilen filmlerinde soluk borusunda entübasyona bağlı gelişen bir daralma saptadık. Soluk borusunun normalde çapı 12 milimken, daralan bölgedeki lümen çapı 5 milime kadar düşmüştü. Dolayısıyla tabiri caizse kuşgözü kadar bir yerden nefes alıp veriyordu" dedi.

"Soluk borusuna endoskopik yöntemle stent taktık"

Hüseyin Karaoğlu'nun tedavisi için öncelikle dilatasyon denilen, genişletme işlemi yaptıklarını belirten Doç. Dr. Bayram Metin uyguladıkları yöntemi şöyle anlattı:

"Öncelikle dilatasyon yaptık. Daha sonra da tekrar daralmasını önlemek amacıyla o bölgeye bir stent yerleştirdik. Ancak bu stendi endoskopik yöntemle yerleştirdik. Endoskopiyi kullanmamızın nedeni, Hüseyin beyin kalp fonksiyonlarının yetersizliğiydi. Hastamız bize başvurduğunda kalp fonksiyonlarına baktık ve kalbinin yüzde 25 oranında çalıştığını gördük. Kalbinin bu durumunda ameliyat edilmesi ciddi hayati bir risk taşıyordu. Dolayısıyla, endoskopik yöntemle riskleri bertaraf etmek istedik. Başarılı da olduk. Şu anda hastamız sağlığına kavuştu, soluk borusundaki stent gayet güzel bir şekilde yerleşti. Böylece soluk borusundaki açıklık tamamen sağlandı. Şu anda hastamızı sağlıklı bir şekilde evine taburcu ediyoruz"

Soluk borusuna takılan stentin bir yıl kadar hastada kalacağını aktaran Metin; "Hastamızı sıkı aralıklarla takip edeceğiz. 10 gün sonra bir kontrolümüz olacak. Filmde stentin normal konumda olup olmadığını değerlendireceğiz ama ortalama bir yıl gibi bir süreçte stent hastamızda kalacak. Soluk borusundaki darlık alan tam anlamıyla yerine oturduktan sonra ve herhangi bir problem olmadığını gördüğümüzde stenti çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"Bir gün sonra taburcu ediyoruz"

Hüseyin Karağlu'na uygulanan işlemin, günümüz cerrahisinde daha sık uygulanmaya başlandığını belirten Doç. Dr. Bayram Metin; "Stent teknolojisinin gelişmesi, uzmanların girişimsel işlemler yapabilme deneyimi gibi nedenler, açık ameliyat yerine stent uygulamalarının daha çok tercih edilmesine yol açıyor. Bu yöntemler hasta konforunu artıyor. Şöyle ki, biz açık ameliyatta boyunda bir kesi yaparak girip, soluk borusunun daralan bölgesini keserek çıkartıyorduk. Oysa girişimsel işlemlerde, hiçbir kesi yapmıyoruz, ağız yoluyla giriyor ve stendi takıyoruz. Gerek boğazda gerekse soluk borusunda kesi olmaması, iyileşme oranını yükselttiği gibi, hastanede kalış süresini de kısaltıyor. Hastayı bir gün sonra taburcu ediyoruz.

"Yoğun bakım hastalarının bir kısmında daralma olabiliyor"

Uzun süre yoğun bakımda entübe edilen hastalarda bu tip daralmaların görüldüğünün altını çizen Doç. Dr. Bayram Metin; "Covid-19 nedeniyle entübe edilen bazı hastalarda görülebiliyor bu durum. Ancak bu sıkıntılar her entübe edilen hastada değil, küçük bir kısmında bu oluşuyor. Hepimizin bildiği gibi entübe kavramı Covid-19'dan sonra daha yaygın olarak bilinmeye başladı. Ağızdan yerleştirilen bir boru yardımı ve makineler aracılığı ile hastaya solunum desteği verildiğini artık çok sayıda kişi biliyor. Entübasyon sonrasında da entübasyon tüpünün soluk borusunda tahribat yaratabiliyor. Sonradan bu yaranın iyileşmesi, soluk borusunda daralmalar meydana getirebiliyor. Hasta taburcu edildikten 1-2 ay sonra daralmalara bağlı olarak nefes sıkıntısı yaşamaya başlıyor. O zaman soluk borusunu genişletecek yöntemler kullanarak, eskisi gibi rahat nefes almasını sağlayabiliyoruz." dedi.

"Ameliyattan sonra çok iyi oldum"

Sağlığına kavuşan Hüseyin Karaoğlu ise doktor ve hastaneye teşekkürlerini ileterek; "Buraya geldiğim zaman neredeyse hiç nefes alamıyordum. İşlemden sonra durumum çok şükür iyi oldu, şimdi çok memnunum. Buraya gelmeden önce bir ay boyunca hiç nefes alamıyordum. Ama stent takıldıktan çok iyi oldum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.