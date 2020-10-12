Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu - Son Dakika

Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu

12.10.2020 11:17
Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu, System.String[]

Beyin ameliyatı sonrası soluk borusunda darlık meydana gelen 72 yaşındaki İbrahim Altınok'un nefes almasını engelleyen darlaşan 3,5 cm.'lik bölge, ameliyatla çıkarılarak, soluk borusu birbirine yeniden dikildi.

Beyin ameliyatı sonrası soluk borusunda darlık meydana gelen 72 yaşındaki İbrahim Altınok'un nefes almasını engelleyen darlaşan 3,5 cm.'lik bölge, ameliyatla çıkarılarak, soluk borusu birbirine yeniden dikildi. Ameliyat sonrası yeni bir soluk borusuna kavuşan İbrahim Altınok, rahat bir nefes aldı.

Emekli mühendis İbrahim Altınok, kısa süre önce beyninden geçirdiği operasyon sonrası solunum problemleri yaşamaya başladı. Bir süre entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Altınok'un yapılan tetkiklerinde soluk borusunda darlık meydana geldiği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen soluk borusu genişletme operasyonu sonrası bir süre rahatlayan Altınok'un nefes alamama şikayetleri şiddetlendi.

PROBLEMLİ ALAN ÇIKARILDI

Medicana International İzmir Hastanesi'ne acilden giriş yapan İbrahim Altınok, hemen ameliyata alındı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Songu ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Samancılar, "Darlık meydana gelen soluk borusunun 3,5 cm.'lik üst kısmını çıkararak yeni bir hava yolu oluşturduk. Anestezi uzmanımız Dr. Gökhan Ayhan'ın da katkısıyla dar olan bölümün çıkarılmasını takiben sağlam olan soluk borusunu birbirine diktik. Bu şekilde hava yolunun sağlıklı bir şekilde devamını sağladık" dedi.

"COVİD HASTALARINDA SIK KARŞILAŞILIYOR"

Soluk borusundaki darlığın kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda kalması gereken hastalarda, nörolojik problemleri olup yine yoğun bakımda kalan hastalarda ve son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü nedeniyle entübe edilip yoğun bakımda kalan hastalarda belki sık bir şekilde rastlandığını ifade eden Doç. Dr. Özgür Samancılar, "Bu tür ameliyatlar oldukça komplike ameliyatlar olduğu için Türkiye'de bu operasyonlarla ilgilenen hekim sayısı çok fazla değil. Ameliyat öncesi ve sonrası çok problemli olabiliyor. Hastamız sağlıkla taburcu olacağı için çok mutluyuz" diye konuştu.

"SOLUK BORUSUNDA DELİK AÇILABİLİYOR"

Soluk borusunun oldukça zor kanlanan bir organ olduğunun altını çizen Doç. Dr. Samancılar, "Bu tür şikayetleri olan hastalarda operasyon gerçekleştirilmezse ne yazık ki hastayı kaybedebiliyoruz. ya da kalıcı bir delik takıp bu hastaların uzun süre belki de hayatı boyunca boğazlarında bir delikle yaşaması gerekebiliyor. Maalesef bu hastalara stent koymak da pek çözüm olmuyor. En iyi seçenek, hastayı ameliyatla tekrar sağlığına kavuşturmak" şeklinde konuştu.

Ayvalık'ta yaşayan İbrahim Altınok ise, geçirdiği operasyon sonrası tamamen iyileştiğini ifade ederek, "Şu an nefes alamadığım o anları düşünüyorum da şimdi çok rahat nefes alabiliyorum. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Gerçekten rahat bir nefes aldım" dedi.


- İzmir
Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu
Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu
Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu

İbrahim Altınok, Operasyon, Emekli, İzmir, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı
Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor         
11:44
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nefes alamayan hastaya yeni soluk borusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei